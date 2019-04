Aedifica, dat gespecialiseerd is in zorgvastgoed, kondigt vandaag z'n vijfde kapitaalverhoging aan: een van liefst 418 miljoen. Voor een vastgoedvennootschap de grootste kapitaalverhoging ooit in ons land. De voorbije vijf jaar deden alleen Solvay en Umicore een nog grotere kapitaaloperatie.