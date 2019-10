Marc Zuckerberg is opnieuw zwaar aangepakt in het Amerikaans parlement. De Facebook-baas moest er uitleg geven over de lancering van zijn digitale munt, de libra. Hij kon niet anders dan toegeven dat het om een risicovol project gaat. En toen er vragen kwamen over het screenen van politieke advertenties, stond Zuckerberg helemaal met zijn mond vol tanden.