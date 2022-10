Minister van Omgeving Zuhal Demir, de gemeente Zwijndrecht, enkele milieu- en bewonersgroepen en bouwheer Lantis sluiten een saneringsverbond voor de Oosterweelwerf. In het akkoord staan afspraken over de pfas-vervuiling in en rond Zwijndrecht, gezondheidsonderzoeken bij de bewoners en natuurherstel. Op de Oosterweelwerf kan er ook weer gewerkt worden in de met PFAS verontreinigde grond.