De Zuid-Koreaanse regering en de auto-industrie bundelen de krachten. Samen gaan ze meer dan miljard euro investeren in de auto van de toekomst. Die is elektrisch of rijdt op waterstof, al dan niet met chauffeur. Zuid-Korea wil over 6 jaar zelfs al vliegende auto's mogelijk maken. De regering steunt niet alleen financieel, maar zorgt ook voor het wettelijke kader.