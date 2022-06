De zuivelverwerkers worden in de tang genomen. Enerzijds zien ze -zoals veel bedrijven- hun kosten sterk oplopen. Vooral melk is fors duurder geworden tegenover een jaar geleden. Maar anderzijds kunnen ze hun eigen melkproducten niet duurder verkopen aan de supermarkten. Die houden vast aan de prijzen zoals onderhandeld in oktober. En de volgende prijsonderhandelingen zijn pas gepland voor deze zomer. Hun slinkende marges doen veel zuivelbedrijven zweten.