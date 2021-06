In Brussel wordt de heropleving van de horeca gevierd. 't Is het hoogtepunt van een crowdfundingactie, die in de winter is opgezet om de zwaargetroffen horeca een duw in de rug te geven. De heropstart verloopt ondertussen redelijk vlot, zo blijkt. Al kijkt de Brusselse horeca uit naar de verdere versoepelingen.