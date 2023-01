Pakistan is getroffen door één van de ergste blackouts in jaren. Ook in de grote steden, waaronder hoofdstad Islamabad en het industriële en financiële centrum Karachi, zaten miljoenen mensen zonder stroom en is de economie helemaal tot stilstand gekomen. De Pakistaanse energie-infrastructuur is in lamentabele staat en kan de groeiende vraag niet bijbenen.Pakistan is getroffen door één van de ergste blackouts in jaren. Ook in de grote steden, waaronder hoofdstad Islamabad en het industriële en financiële centrum Karachi, zaten miljoenen mensen zonder stroom en is de economie helemaal tot stilstand gekomen. De Pakistaanse energie-infrastructuur is in lamentabele staat en kan de groeiende vraag niet bijbenen.