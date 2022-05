Een restaurant in het Zweedse Stockholm is met een bijzonder proefproject gestart. Het personeel draagt katoenen schorten die broeikasgassen uit de lucht kunnen opnemen en vasthouden. De CO2 wordt vervolgens weer vrijgegeven in een groentekas waar het wordt opgenomen door groenten, die het restaurant gebruikt voor haar gerechten. Kledingketen H&M ondersteunt het project.