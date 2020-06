Al 6 dierenartsenpraktijken in Vlaanderen hebben zich aangesloten bij de Zweedse groep Anicura. Ze worden niet volledig overgenomen, dat mag niet van de Orde der Dierenartsen. Maar Anicura neemt wel de praktische zorgen over, zoals de administratie en de investeringen in apparatuur en medicijnvoorraad. De Belgische markt is interessant voor de Zweden omdat hier heel veel dierenartsen zijn, die bijna allemaal nog alleen werken. En dat valt hen steeds zwaarder.