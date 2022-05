De beursgenoteerde Zweedse snoepjesfabrikant Cloetta, bekend van zijn King-pepermunt en Sportlife-kauwgom, wil zijn fabriek in Turnhout sluiten. Er werken 115 mensen. Ook twee productievestigingen in het Nederlandse Roosendaal wil Cloetta dicht. Daar in de buurt plant het een nieuwe, duurzame fabriek met een grotere capacitieit dan de drie andere samen en met meer automatisering. Kostenefficiënter dus.