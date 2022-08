In Zwitserland treedt volgende maand een nieuwe waterkrachtcentrale in werking. Er werd 14 jaar aan gebouwd en het is meer dan een generator op naar beneden stromend water, het is ook een spaarbekkencentrale. Bij een overschot aan energie op het net, pompt de installatie ook massaal water naar boven, om daar later opnieuw stroom mee op te wekken. Een waterbatterij, zeg maar, qua wattage goed voor het equivalent van 400.000 batterijen van elektrische auto's.