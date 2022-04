Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. Deze week bezoeken we een hotel aan de kust, bezoeken we een zuivelspecialist en kijken we mee met een aantal schoonheidsbehandelingen in bedrijfskleding en gaan we in gesprek over het belang van buispostsystemen. Dit en meer zie je deze aflevering!