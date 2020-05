Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. In deze coronauitzending laten we zien hoe werkend België omgaat met de uitdagingen van het coronavirus. We gaan in gesprek met ondernemers die hun fysieke winkel moesten sluiten, bezoeken een wijnimporteur die een B&B runt en gaan langs bij een tuin- en landschapsarchitect. Dit en meer zie je deze aflevering!