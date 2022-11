Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. Deze week spreken we af met één van de bekendste kunstfotografen van België: Karel Fonteyne, leren we waarom het inschakelen van een bemiddelingsbedrijf vaak goedkoper is dan een rechtszaak aanspannen en lopen we een dagje mee met het oudste staalbedrijf in Tielt! Dit en meer zie je deze aflevering!