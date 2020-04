Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. In deze coronauitzending laten we zien hoe werkend België nog steeds de strijd aangaat tegen corona. We duiken in de wereld van de zorg, bezoeken een reclamebedrijf en verdiepen ons in watermanagement. Dit en meer zie je deze aflevering!