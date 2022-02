Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. Deze week bezoeken we een bouwmarkt, ontdekken we hoe je jouw auto op je vakantieadres krijgt terwijl je zelf het vliegtuig in stapt en duiken we in de wereld van vastgoed. Dit en meer zie je deze aflevering!