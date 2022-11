Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. Deze week leren we hoe je je woning slim kunt verduurzamen, ontdekken we de laatste trends voor huis en tuin en bezoeken we een pareltje langs de oevers van de Schelde om te genieten van dagverse natuurproducten! Dit en meer zie je deze aflevering!