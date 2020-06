Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. We gaan op ontdekkingsreis in een Belgisch duikbassin, bezoeken de marktleider op het gebied van fytotherapie en gaan in gesprek over alles wat je moet regelen voor jouw pensioen. Dit en meer zie je deze aflevering!