Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. In deze coronauitzending duiken we in de wereld van de bouw, gaan we langs bij een printerspecialist en gaan in gesprek over preventie en bescherming op het werk. Dit en meer zie je deze aflevering in Alle Zaken Op Een Rijtje.