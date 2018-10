Z-Family Business (3): Reynders Etiketten, een aantrekkelijke werkgever - 25/10/18

Familiebedrijven zijn aantrekkelijke werkgevers. Een studie heeft uitgewezen dat hun medewerkers loyaler zijn en zelfs met een wat lager loon genoegen nemen. In deze aflevering gaan we langs bij Reynders Etiketten in Boechout en peilen we naar wat dit familiebedrijf zo aantrekkelijk maakt.