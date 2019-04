Familiebedrijf ATF uit Zandvliet voert wegenbouw en infrastructuurwerken uit voor overheden en bedrijven in en rond Antwerpen. De onderneming werd in 1960 opgericht door Kees Frijters, die zelf bij een wegenbouwer had gewerkt. Dochter Mieke was pas 17 toen ze in 1982 in het bedrijf kwam werken, maar dat draaide anders uit dan gepland.