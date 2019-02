Z-Family Business: De Zetel (1) - 28/02/19

Over precies een maand zou de brexit zich moeten voltrekken. Eind maart stapt Groot-Brittannië normaal gezien uit de Europese Unie. Dat kan zware gevolgen hebben, ook voor vele familiebedrijven. Z-Family Business is te gast bij De Zetel in Ardooie, een onderneming die haar strategie heeft omgegooid om minder afhankelijk te worden van de Britse markt.