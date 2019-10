Dankzij continue investeringen in machines en digitalisering is Dekeyzer-Ossaer uitgegroeid tot een rolmodel voor voedingsbedrijven. In 2018 werd het door technologiefederatie Agoria uitgeroepen tot Factory of the Future. Ondanks een stevige beveiliging, werd het familiebedrijf uit Koekelare ook al het slachtoffer van een cyberaanval. Dekeyzer-Ossaer wil nu zijn rol opnemen om andere kmo's te waarschuwen voor wat hen mogelijk te wachten staat.