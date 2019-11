Belisol en Kwadro zijn twee vertrouwde namen voor wie nieuwe ramen of deuren wil. Achter deze merken gaat Group A schuil, het bedrijf van de familie Alen. Vader Eugène Alen richtte het bedrijf eind jaren 70 op, met twee vennoten. Intussen is de tweede generatie die bestaat uit de zussen Patricia, Isabelle en Anne-Sophie al helemaal ingeburgerd. Maar ook de schoonzoons Nicolas Thiel en Michel Odeurs werken mee in het familiebedrijf.