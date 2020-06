Herman Headwear is een Belgisch merk van hoeden, petten en accessoires dat bijna 150 jaar oud is. Vandaag telt de kmo een vijftiental medewerkers, onder leiding van Alexandre Herman. De jonge CEO gaf Herman Headwear een reeks nieuwe impulsen. Zo gaat hij geregeld in het buitenland op zoek te gaan naar frisse ideeën. Dat kwam het familiebedrijf bij het uitbreken van de coronacrisis goed van pas.