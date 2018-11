Z-Family Business: Manna Foods (1) - 29/11/18

Nu de generatiewissel in vele familiebedrijven zich doorzet, krijgen meer en meer vrouwen een verantwoordelijke functie. Manna Foods in Wijnegem bijvoorbeeld heeft al geruime tijd een vrouwelijke CEO, Sylvie Vandenbroeck. In deze aflevering praten we over haar visie en ambitie als hoofd van het familiebedrijf.