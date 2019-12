Als familiale kmo een strategie rond digitalisering uittekenen, is geen eenvoudige opdracht. Moulan, een groothandel in materialen voor HVAC, metaalconstructie en de industrie uit Chaineux, is een familiebedrijf in de vijfde generatie, dat daar volop mee bezig is. De markt van de distributeurs zit volop in transitie en dus is digitaliseren een must voor deze onderneming.