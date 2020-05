Schoenen Torfs is in 70 jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in straatbeeld. De familiale winkelketen telt meer dan 70 winkels in Vlaanderen en is sinds 2018 ook in Wallonië actief. Ze wordt in de derde generatie geleid door Wouter Torfs. De ondernemer heeft intussen vele jaren op de teller als CEO van het familiebedrijf. Maar een crisis met de impact van het coronavirus had hij nog niet eerder meegemaakt. Door de opgelegde sluiting van alle winkels, moest Schoenen Torfs in ijltempo drastische maatregelen nemen.