De Limburgse bouwgroep Tectum is bijna 40 jaar oud. Het familiebedrijf werd in 1981 opgericht door Jean Biesmans en legde zich aanvankelijk toe op dakwerken. In een volgende fase werd ook een groothandel van dak- en gevelmaterialen uitgebouwd. Naast organische groei heeft de familiale groep doorheen zijn geschiedenis ook tal van andere bedrijven overgenomen. Zo ontstond een regionaal gespreide en gediversifieerde groep.