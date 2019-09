Vinventions in Thimister-Clermont is gespecialiseerd in wijnkurken op basis van suikerriet. Het is tevens het Europese hoofdkwartier van een familiale multinational. In deze onderneming zijn al een tijd vakbondsdelegaties aanwezig. Het contact is goed, maar de directie vindt het belangrijk dat de sociale dialoog via verschillende kanalen verloopt.