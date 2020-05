Met tal van indrukwekkende realisaties op het palmares, is familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout een referentie voor de Belgische bouwsector. Het bedrijf is bijna 50 jaar oud en heeft in die periode flink wat waarde gecreëerd. Als de familie de waardering van haar bedrijf bespreekt, bekijkt ze die ook in een breder perspectief.