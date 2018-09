Z-Family Business: Vyncke, wereldleider dankzij export (1) - 27/09/18

Vyncke, wereldleider dankzij export (deel 1) Industriële groepen die hun energievoorziening duurzamer willen maken, kloppen maar al te graag aan bij Vyncke, een Belgische producent van verbrandingsinstallaties die biomassa omzetten in groene energie. Het bedrijf uit Harelbeke groeide zo uit tot een groep die wereldwijd actief is en al vroeg koos voor eigen vestigingen in het buitenland.