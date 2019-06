Energetic Lighting is een Chinese producent van verlichtingsproducten. In 2008 openden ze een vestiging in Vlaanderen. Flanders Investment & Trade speelde een belangrijke rol bij de komst van Energetic Lighting naar Vlaanderen. FIT probeert buitenlandse investeringen naar Vlaanderen te halen en werkt daarvoor met een groot buitenlands netwerk van invest deputies.