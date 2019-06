Flanders investment & Trade is hét aanspreekpunt voor internationaal ondernemen. Vlaamse bedrijven kunnen er terecht voor allerlei informatie met betrekking tot export. Op de site van FIT vind je de exportgids, waar een schat aan informatie is verzameld. Je vindt er ook alle acties en events die worden georganiseerd om bedrijven zo goed mogelijk te informeren over de internationale markt. Naast de website biedt Flanders Investment & Trade nog heel wat handige publicaties aan met basisinformatie over internationaal ondernemen.