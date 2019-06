Het Oostenrijkse chemiebedrijf Borealis besliste vorig jaar om bijna 1 miljard euro te investeren in een nieuwe plasticfabriek in de Antwerpse haven. Het welkomteam Chemie heeft een belangrijke rol gespeeld bij die beslissing. De welkomteams van Flanders Investment & Trade helpen buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in Vlaanderen of hun activiteiten hier willen uitbreiden.