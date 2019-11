De aanvoer van vis en zeevruchten vergt een gespecialiseerde gekoelde logistiek, onder meer omwille van de voedselveiligheid. Norfrigo, een groep met hoofdzetel in Boulogne-sur-Mer, werd opgericht in 1965. Het is vandaag over één van de grootste Franse diepvriesmagazijnen voor zeevruchten. Vanaf de zomer van 2020 zal de groep over een bijkomende vestiging beschikken in de haven van Duinkerke.