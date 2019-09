De regio Duinkerke telt een aantal bedrijven met internationale uitstraling. Cabanon, een familiebedrijf dat sinds 1959 tenten ontwerpt en produceert, is er een mooi voorbeeld van. Zijn Franse knowhow is al 60 jaar lang de sleutel tot het succes. De Franse tenten zijn inmiddels in alle uithoeken van de wereld te vinden.