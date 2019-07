De Tour de France start dit jaar in Brussel. Binnen dat kader vindt ook de conferentie Co-Innovate in Sport plaats. Dit netwerk-event van het "European Platform for Sport Innovation" richt zich tot bedrijven actief in de sporttechnologie. Het event wordt mede georganiseerd door Enterprise Europe Network. Zij stimuleren match-makings tussen bedrijven, onderzoekers en technologen.