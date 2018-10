Z-Ondernemen (1): Enterprise Europe Network - 01/10/18

AVIA-GIS, een softwarebedrijf uit Zoersel, heeft hun project VECMAP met succes gelanceerd op de internationale markt. Toch is dit voor veel KMO's niet evident. De Europese Commissie ondersteunt dergelijke groei dankzij het SME-instrument. In Vlaanderen is het Enterprise Europe Network de organisatie die de aanvragen begeleidt.