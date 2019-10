Wie wel eens op hotel gaat, kent het wel. Een tv in de kamer met daarop een pak tv- en radiokanalen en één of enkele kanalen met informatie over het hotel zelf. De techniek hierachter heet IPTV, Internet Protocol Televisie. Dierenpark Pairi Daiza biedt sinds kort haar bezoekers ook overnachtingsmogelijkheden tussen de dieren aan. Om die beleving te laten aansluiten bij de entertainment-noden van vandaag, waren ze op zoek naar een IPTV-oplossing.