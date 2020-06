KMO's met disruptieve ideeën hebben vaak nood aan extra financiering en begeleiding om hun ambitieuze plannen waar te maken. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op de EIC Accelerator. Dat is een programma van de Europese Commissie dat bedrijfsconcepten helpt omzetten in innovatieve en tegelijk verkoopbare producten of diensten. Een van de KMO's die gebruik maakte van het EIC-programma, is LVP Engineering uit Temse.