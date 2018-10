Z-Ondernemen (4): Telefooncentrale in de cloud - 22/10/18

Flexibiliteit, beheers- en gebruiksgemak, maar ook veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening: een telefooncentrale in de cloud biedt ondernemers tal van voordelen. Reisorganisatie Maretours ging op zoek naar een flexibel telefonieplatform dat geïntegreerd kon worden in hun virtueel privénetwerk. Zo konden ze medewerkers in 18 Vlaamse en Brusselse filialen efficiënter werken.