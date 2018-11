Z-Ondernemen (5): Communicatieverkeer 05/11/18

Het dataverkeer tussen de twee bedrijfsgebouwen van Houtshop Van der Gucht verliep tot voor kort via een onstabiel draadloos netwerk. Daarom werd besloten om over te schakelen naar een betrouwbare glasvezelverbinding. Door de veranderende communicatienood bij Houtshop besloot het bedrijf ook om alle communicatie over één geïntegreerd IP-platform te laten gebeuren.