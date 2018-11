Z-Ondernemen (6) - 19/11/18

Afvalbeheer van kunststof en textiel is een prioriteit indien we de klimaatdoelstellingen willen halen. Daarom werd een internationale conferentie georganiseerd zodat alle actoren elkaar kunnen ontmoeten. Het doel is om samen oplossingen te bedenken met het oog op het creëren van een circulaire economie. Enterprise Europe Network verzorgt de matchmaking tussen al deze Europese bedrijven, onderzoekers en organisaties.