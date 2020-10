Ondernemerschap zit in de lift, dat staat buiten kijf. Maar het aantal vrouwen dat voor het ondernemerschap kiest, blijft binnen Europa aan de lage kant. Om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren is de Europese Commissie gestart met enkele programma's. Zo is er onder andere het We Gate-platform dat vrouwelijke ondernemers wil steunen tijdens de Covid-19 pandemie. En het Enterprise Europe Network Vlaanderen helpt vrouwelijke ondernemers en innovatoren om toegang te krijgen tot specifieke EU-programma's en netwerken.