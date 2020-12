V3 MANUPAL is een maatwerkbedrijf dat mensen met een beperking inschakelt in het arbeidscircuit. Om concurrentieel te blijven, is een optimale werkplanning een must. Een doorgedreven digitalisering kan hiervoor een oplossing bieden. Voor de keuze van het juiste systeem, klopte V3 Manupal aan bij Arcade Business Consultancy.