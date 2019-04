Kris Poté, Vice-President bij Capgemini, een van de leiders in digitale transformatie en innovatie, bewijst dat ethisch samengestelde en diverse teams zorgen voor extra groei en innovatie. Capgemini biedt hele mooie carrière opportuniteiten voor diverse profielen in een sector die in volle economische groei is en onze toekomst mee zal bepalen.