"Als we niet snel ingrijpen worden standaardingrepen binnenkort problematisch" 22/12/18

Dat zegt Els Beirnaert, CEO van Aelin Therapeutics in Z-talk. Door het veelvuldig gebruik van antibiotica is er een superbacterie ontstaan. Die is zo krachtig dat artsen infecties niet meer onder controle krijgen. Werelwijd neemt de resistentie tegen antibiotica ernstige proporties aan. Uit een rapport van de WHO blijkt dat nu al jaarlijks honderdduizenden mensen sterven aan onbehandelbare infecties. Tegen 2050 kan dat oplopen tot 10 miljoen als er geen drastische ommekeer komt. In het domein van de antibiotica is er de voorbije 20 jaar nauwelijks innovatie geweest. De Leuvense start-up Aelin Therapeutics bindt daarom de strijd aan. Met een team onderzoekers heeft Aelin een technologie ontwikkeld waarmee het een nieuwe generatie antibiotica kan aanmaken. Op die manier wil het de superbacterie klein krijgen.