Brussels Airport is genezen van de coronapandemie. Na twee jaar van verlies zal de uitbater van de luchthaven van Zaventem boekjaar 2022 afsluiten met winst, zo kondigde CEO Arnaud Feist aan in Trends Talk. De winst zal onder meer te danken zijn aan een verdubbeling van het aantal passagiers tot ruim 18 miljoen in 2022. Feist waarschuwt wel dat de gestegen brandstofprijzen en de komende loonindexeringen kunnen leiden tot verhoging van de ticketprijzen "met een paar tientallen procenten". Maar Feist verwacht niet dat de duurdere tickets een zware impact zullen hebben op het aantal passagiers, want de Belg is nog altijd reislustig. "De kerstperiode wordt zeer druk op de luchthaven."