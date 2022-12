Het ziekteverzuim op het werk door mentale problemen is nog steeds aan het stijgen, ook al is de coronapandemie intussen voorbij. Dat zegt de Leuvense professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis in Trends Talk dit weekend. Godderis is ook CEO van de ziektepreventiedienst IDEWE. Tijdens de pandemie eisten de lockdowns hun mentale tol, nu wegen de donkere oorlogstijden en de zware energiefacturen op het gemoed. Maar volgens Godderis bestaat er een probaat middel tegen mentale problemen: werken. Helaas krijgt de terugkeer naar werk te weinig aandacht bij de behandeling van langdurig zieke werknemers.